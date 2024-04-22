посёлок городского типа Криничное, посёлок городского типа Криничное — Familio

Криничное

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Миусский округ
1337Орлова Кундрючья, сл. вл.при рч. Кундрючьей.65234785790Церковь православная 1.

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Таганрогский округ, Криничанская волость
2116Криничная сл., Криничанской волости, при реке Кундрючье792794632442582Волостное и сельское правление, кредитное товарищество, пчт. отд., засед., церковь, 2-кл. мин. уч., 2-хкл. пр. уч., 2 пар. мел., масл. зав., 17 ветр. мельн.50120

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-46643Криничнеселище міського типур-н Довжанськийселищна рада Бірюківська
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