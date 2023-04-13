деревня Липки, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Липки

Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По обвинению крестьянином Фёдором Анисимовым жителем посёлка Липки Узьминской волости крестьянина деревни Зовки Никиту Дорофеева по 155 статье Устава о наказаниях и о взы Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1642Липки, д. вл.при колодце.7234155Часовня православная.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.