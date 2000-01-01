агрогородок Зарудавье, Мостовский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Зарудавье

Мостовский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Волковыский уезд, Песковская волость
281. Зарудавье, деревня бывшая владельческая, дворов 56, жителей 519, школа, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Волковыский уезд, Песковская волость
ЗарудавьеДеревня678152424Пески

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Мостовский район, Песковский сельсовет
аг. Зарудавье175

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