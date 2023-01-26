село Цапково, село Цапково, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Цапково

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Цыпково Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда Деревянченко Степана Андреевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2323Цапков, хут. каз.при колодцах.13919108236336

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Ново-Калитвенская волость
1034. Цапково, слобода бывшая государственная, дворов 171, жителей 1375, церковь православная, лавка, 14 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Новокалитвянская волость
Цапкова6872слободаЦапковскаго1851233

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7635Цапковосело50°01'с.ш.40°10'в.д.M-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Новокалитвенское сельское поселение
20647440136с Цапковосело
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