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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества маслобойного завода жителя слободы Цыпково Ново-Калитвянской волости Острогожского уезда Деревянченко Степана Андреевича. 1903 г. // Гос. архив Воронежско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2323Цапков, хут. каз.при колодцах.13919108236336
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1034. Цапково, слобода бывшая государственная, дворов 171, жителей 1375, церковь православная, лавка, 14 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Цапкова6872слободаЦапковскаго1851233
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7635Цапковосело50°01'с.ш.40°10'в.д.M-37-069
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647440136с Цапковосело