деревня Старые Смильгини, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Старые Смильгини

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Радунская волость
Смильгини, ферма (Гер), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 336, у. гор. 34 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Бастуны 27 в.
Смильгини, д., жит. 159 (85 м. 74 ж.), дес. 308, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Бастуны 26 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Радунский поссовет
д Старые Смильгини108

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Радунский сельсовет
д. Старые Смильгини60

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