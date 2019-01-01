село Акбаш, село Акбаш, Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Акбаш

Бардымский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Осинский уезд
4250Акбашева (Андибаш), дер.при рч. Амзе большой.3479101256236Мечеть 1. Магометанская школа.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Елпахинская волость
1291. Акбашева (Андибаш), деревня бывшая государственная, при речке Большой Амзе, дворов 113, жителей 637, мечеть

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Осинский уезд, Елпачихинская волость
5) д. Акбаш или Амзебаш на р. Большой Амзе, мечетьАкбашевское общество220618600ВотчинникиМагометанеБашкиры3321

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Бардымский район
347447Акбашсело56°58'00"55°15'00"O-40-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Бардымский муниципальный район, Федорковское сельское поселение
57604441106с Акбашсело
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