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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
182. Орехово, местечко бывшее владельческое, дворов 19, жителей 150, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, больница, 2 лавки
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Орехово100433045643117181731344997
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
1ОреховнопогостБуханец, озероСелищского, римско-католическогопричту1
2ОреховноимениеОреховно, озероСелищского, римско-католическогоА. У. Гребницкому, двор. , кат.1
11Ореховнобывшая корчмаОреховно, имСелищского, римско-католическогоА. У. Гребницкому, двор. , кат.1
126Зазерцы 1-едеревняОреховно, озероОреховского, православногоОреховскому сельскому обществу3
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ореховно623
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Ореховно205