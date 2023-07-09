агрогородок Ореховно, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Ореховно

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Ореховская волость
182. Орехово, местечко бывшее владельческое, дворов 19, жителей 150, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, больница, 2 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Лепельский уезд, Ореховская волость
местечко Орехово100433045643117181731344997

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Ушачская волость
1ОреховнопогостБуханец, озероСелищского, римско-католическогопричту1
2ОреховноимениеОреховно, озероСелищского, римско-католическогоА. У. Гребницкому, двор. , кат.1
11Ореховнобывшая корчмаОреховно, имСелищского, римско-католическогоА. У. Гребницкому, двор. , кат.1
126Зазерцы 1-едеревняОреховно, озероОреховского, православногоОреховскому сельскому обществу3

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
д Ореховно623

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
аг. Ореховно205

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