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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об уступке участка земли крестьянами д. Емельяновка, Московской волости, Петербургского уезда, в пользование церкви св. Петра. 1895 г. // Центральный государственный исто Показать все
По ходатайству мещанки Елизаветы Абрамовой о выдаче ей данной на участок земли в д. Емельяновке Московской волости Петербургского уезда. 1903–1911 гг. // Центральный госу Показать все
О выдаче данной на четыре участка земли при дер. Емельяновке Московской волости Петербургского уезда крестьянке Александре Карьялайне. Имеется план. 1908–1909 гг. // Цент Показать все
О выдаче данной крестьянке Марии Матусевич на один участок земли, находящийся при дер. Емельяновке Московской волости Петербургского уезда Имеется план. 1908–1909 гг. // Показать все
По жалобе крестьянок деревни Емельяновки Московской волости А. Даниловой и Е. Тепоне на неправильный раздел имущества волостным правлением. 1876 г. // Центральный государ Показать все
О недочете денежных сумм у сельского старосты деревни Емельяновки Московской волости А. Волынкина. 1885–1886 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
35Емельяновка (Екатерингофская), д. крест. собств., вед. Гос. Им.при рч. Красной.8125215125
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
29. Емельяновка, деревня бывшая государственная, при Финском заливе, дворов 27, жителей 84, лавка, трактир
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Емельяновка д.Петергофский участок71 участок7Санкт-Петербург, деревня Емельяновка