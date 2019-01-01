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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе Храповых Ивана Ивановича и Ефима Ивановича, крестьян д. Абрамово Щениковской вол. Ростовского у., на задержку земским начальником рассмотрения вопроса о не Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Абрамово Щениковской волости Ростовского уезда Михаила Ивановича Храпова на неправильные распоряжения сельского старосты Ивана Куликова о Показать все
Дело по обвинению крестьян деревни Абрамово Щениковской волости Ивана и Ефима Храповых в оскорблении волостного старосты. 1907–1909 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7349Абрамово, д. каз.при р. Нерли.425092526
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
445. Абрамово, деревня бывшая государственная, при речке Пашме, дворов 15, жителей 83, 8 картоф.-терочн. зав., 2 картоф. суш., 2 паточн. з.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. АбрамовоVII. Хритонцевское общество23914—Николо-Дорский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588478Абрамоводеревня56°50'39°34'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452111д Абрамоводеревня