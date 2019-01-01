деревня Абрамово, деревня Абрамово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Абрамово

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе Храповых Ивана Ивановича и Ефима Ивановича, крестьян д. Абрамово Щениковской вол. Ростовского у., на задержку земским начальником рассмотрения вопроса о не Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Абрамово Щениковской волости Ростовского уезда Михаила Ивановича Храпова на неправильные распоряжения сельского старосты Ивана Куликова о Показать все
Дело по обвинению крестьян деревни Абрамово Щениковской волости Ивана и Ефима Храповых в оскорблении волостного старосты. 1907–1909 гг. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7349Абрамово, д. каз.при р. Нерли.425092526

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
445. Абрамово, деревня бывшая государственная, при речке Пашме, дворов 15, жителей 83, 8 картоф.-терочн. зав., 2 картоф. суш., 2 паточн. з.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. АбрамовоVII. Хритонцевское общество23914Николо-Дорский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588478Абрамоводеревня56°50'39°34'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452111д Абрамоводеревня
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