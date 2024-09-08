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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об Измоденове Арсении Филипповиче, крестьянине с. Измоденово, Бруснятской волости, Екатеринбургского уезда, Пермской губернии, обвинявшемся в оскорблении царской фам Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2270Измоденова, дер.при рч. Каменке.632081261259
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
407. Измоденова, деревня бывшая государственная, при речке Каменке, дворов 104, жителей 634, часовня
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) д. Измоденова, на р. Каменке, церк.-прих. шк., распл.Измоденовское общество140523530Бывшие государственныеПравославные Русские 622
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
37986Измоденовадеревня56°43'с.ш.61°37'в.д.O-41-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65706000126д Измоденовадеревня