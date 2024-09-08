деревня Измоденова, Белоярский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Измоденова

Белоярский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об Измоденове Арсении Филипповиче, крестьянине с. Измоденово, Бруснятской волости, Екатеринбургского уезда, Пермской губернии, обвинявшемся в оскорблении царской фам Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2270Измоденова, дер.при рч. Каменке.632081261259

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бруснятская волость
407. Измоденова, деревня бывшая государственная, при речке Каменке, дворов 104, жителей 634, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Бруснятская волость
2) д. Измоденова, на р. Каменке, церк.-прих. шк., распл.Измоденовское общество140523530Бывшие государственныеПравославные Русские 622

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Белоярский район
37986Измоденовадеревня56°43'с.ш.61°37'в.д.O-41-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Белоярский
65706000126д Измоденовадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.