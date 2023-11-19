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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
32Посел. ШнаровкапроселочнойручьеРазным лицам102930Рождество-Богородецкого прав. 31—
33Фол. Шнаровка (или же Богдановка)проселочнойпрудевд. д. ст. сов. Ал. С. Грешнер, пр. 122Рождество-Богородецкого прав. 31—
62Заст. Малая Шнаровкажел. дор. колодцеА. Чернявскому, Дм. П. Булановичу и др., прав. 268Воскресенск. пр. 35—
63Хут. Шнаровкапроселочнойколодцекр. М. И. Казакевичу, прав. 123Рожд.-Богор. пр. 35—
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Шнаровка32
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Шнаровка43