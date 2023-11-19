деревня Шнаровка, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Шнаровка

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Шкловская волость
32Посел. ШнаровкапроселочнойручьеРазным лицам102930Рождество-Богородецкого прав. 31
33Фол. Шнаровка (или же Богдановка)проселочнойпрудевд. д. ст. сов. Ал. С. Грешнер, пр. 122Рождество-Богородецкого прав. 31
62Заст. Малая Шнаровкажел. дор. колодцеА. Чернявскому, Дм. П. Булановичу и др., прав. 268Воскресенск. пр. 35
63Хут. Шнаровкапроселочнойколодцекр. М. И. Казакевичу, прав. 123Рожд.-Богор. пр. 35

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Рыжковичский сельсовет
д Шнаровка32

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Старошкловский сельсовет
д. Шнаровка43

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