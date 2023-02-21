сельцо Верховье Белаго Колодезя, сельцо Верховье Белаго Колодезя, Щигровский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Верховье Белаго Колодезя

Щигровский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3150Верховье Белого Колодезя (Яковка), сц. вл.при рч. Белой.301786343349Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Хохловская волость
1335. Верховье Белого Колодезя, сельцо бывшее владельческое, дворов 83, жителей 659
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