село Новосолдатка, село Новосолдатка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Новосолдатка

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
2035Новосолдатское (Суцепы), с. каз.при урочище Суцепах.55301859491011Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенская волость
842. Ново-Солдатское (Суцепы), село бывшее государственное, дворов 295, жителей 2250, церковь православная, 2 лавки, 17 ветряных мельниц, ярмарка в Троицын д. и 8-го нояб Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Истобенская волость
Ново-Солдатское (Суцепы).3006селоНово-Солдатск.3862792
Священника в с. Ново-Солдатском.3007владельческая усадьба112
Вдовы диакона в с. Ново-Солдатском.3008владельческая усадьба17
Псаломщика в с. Ново-Солдатском.3009владельческая усадьба14
Его же3010владельческая усадьба15

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
7819Новосолдаткасело51°15'с.ш.38°48'в.д.M-37-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Новосолдатское сельское поселение
20645420101с Новосолдаткасело
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