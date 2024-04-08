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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2035Новосолдатское (Суцепы), с. каз.при урочище Суцепах.55301859491011Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
842. Ново-Солдатское (Суцепы), село бывшее государственное, дворов 295, жителей 2250, церковь православная, 2 лавки, 17 ветряных мельниц, ярмарка в Троицын д. и 8-го нояб Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ново-Солдатское (Суцепы).3006селоНово-Солдатск.3862792
Священника в с. Ново-Солдатском.3007владельческая усадьба—112
Вдовы диакона в с. Ново-Солдатском.3008владельческая усадьба—17
Псаломщика в с. Ново-Солдатском.3009владельческая усадьба—14
Его же3010владельческая усадьба—15
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7819Новосолдаткасело51°15'с.ш.38°48'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645420101с Новосолдаткасело