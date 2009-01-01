деревня Соржица, Бешенковичский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Соржица

Бешенковичский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Сеннинский уезд
Им. Соржица1Глушановские13747450

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Островенская волость
73Им. Соржицатрактеоз. Островдв. А. А. Рейнгольд и др., пр. 179Соржицкого пр. 14830
135Пог. Соржицатрактеоз. Островпричту Соржицкой церкви253Соржицкого пр. 15330
150Пос. Соржицапроселкеоз. Островдв. А. А. Рейнгольду, прав. 31011Соржицк. прав. 15830

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Бешенковичский район, Соржицкий сельсовет
д Соржица58

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Бешенковичский район, Соржицкий сельсовет
д. Соржица41

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