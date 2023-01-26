агрогородок Сергеевичи, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Сергеевичи

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Игуменский уезд
Сергевичи65Завиш244224206

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Цитвянская волость
360. Сергеевичи, село бывшее владельческое, при реке Цитовке, дворов 28, жителей 262, церковь православная

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Цитвянская волость
Сергеевичи, имение414606110
Сергеевичи, село571974606110

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Новопольский сельсовет
аг. Сергеевичи281

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