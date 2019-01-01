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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Тигинской церкви. Список архивных дел по Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
628. Лещевская, деревня бывшая удельная, при реке Вожоге, дворов 30, жителей 196, часовня, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
11Лещевка (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Лещевского487515215730916312земледелиеотх. зар.—река Вожга.Часовня, хлебо-запасный магазин, смежна с деревней Никитинской.
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Лещевка102428деревняРусские71171181352
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Лещевка (колхоз,мол. проп. п.,шк. I ст.) 400деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 162 км. Летнее: —.2771
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35003Лещевкадеревня60°28'с.ш.39°54'в.д.P-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618452191д Лещевкадеревня