деревня Васильевка, Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Васильевка

Сенгилеевский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд
1391Васильевка, д. вл.при рч. Темрязанке.123281083105Фабрика суконная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Лесно-Матюнинская волость
793. Васильевка, сельцо бывшее владельческое, при речке Темрязанке, дворов 10, жителей 66, часовня

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сенгилеевский уезд, Кузоватовская волость
81Васильевка (Полочаниновские Выселки), сельцо, при рч. Темрязанке; н. р.132130216552

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