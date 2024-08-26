село Дубовый Гай, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Дубовый Гай

Хвалынский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1911Дубовый Гай, д. каз.при рч. Теришке.382850238273

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Горюшинская волость
988. Дубовый Гай, деревня бывшая государственная, при речке Терешке, дворов 102, жителей 585

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Хвалынский район
44042Дубовый Гайсело52°31'с.ш.47°36'в.д.N-38-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Хвалынский муниципальный район, Сосново-Мазинское сельское поселение
63649450116с Дубовый Гайсело

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