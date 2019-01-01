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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы сельского общества с. Кужного Матренской волости Бобровского уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело 5879.
Оценочная опись мельницы Мокашева Ивана Яковлевича в с. Кужное Матренской волости Бобровского уезда. 1913 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.5. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
561Кужное, с. каз.при р. Битюге и урочище Кужном.11530173672686Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
291. Кужное, село бывшее государственное, при речке Битюке, дворов 224, жителей 1816, церковь православная, школа
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Кужное3661селоКужновск.3412273
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64449Кужноесело51°59'40°34'M-37-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68614450111с Кужноесело