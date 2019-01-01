село Кужное, село Кужное, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Кужное

Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись водяной мельницы сельского общества с. Кужного Матренской волости Бобровского уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело 5879.
Оценочная опись мельницы Мокашева Ивана Яковлевича в с. Кужное Матренской волости Бобровского уезда. 1913 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.5. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
561Кужное, с. каз.при р. Битюге и урочище Кужном.11530173672686Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Матренская волость
291. Кужное, село бывшее государственное, при речке Битюке, дворов 224, жителей 1816, церковь православная, школа

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Матренская волость
Кужное3661селоКужновск.3412273

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мордовский район
64449Кужноесело51°59'40°34'M-37-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мордовский муниципальный район, Сельское поселение Шмаровский сельсовет
68614450111с Кужноесело
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