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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки дер. Уношковичи Городенской волости Лужского уезда Марии Ефимовой на действия Передольского волостного суда по делу о земле с ее сыном Федором Иванов Показать все
О выкупе земли крестьянином Лужского уезда Городенской волости с. Уношковича Дмитрием Тинаревым. 1887–1888 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1994Уношковицы (Уношковичи), д. и мыза вл.при р. Удрайке.2626248383Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Уношковичи д.252 стан2532 участок25город Луга.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312531Уношковичидеревня58°39'00"30°13'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402341д Уношковичидеревня