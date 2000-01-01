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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2492Жуки, с. вл., каз. и казач.при рч. Кагамлыке.45¾23¼165516552Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарка 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
435. Жуки, село бывшее государственное, при речке Кривой Руде, дворов 170, жителей 1027, церковь православная, школа, почтовая станция, питейный дом, лавка, 20 ветряных м Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
3.0Жуки селоЖуковское козаков74590110—2765325581090
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17945Жукиселор-н ГлобинськийГлобинська міська об'єднана територіальна громада