агрогородок Слобода, Мозырский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Слобода

Мозырский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Мозырский уезд, Слободо-Скрыгаловская волость
439. Слобода Скрыгаловская, село бывшее владельческое, при реке Припяти, дворов 47, жителей 498, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, ш Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Мозырский уезд, Слободо-Скрыгаловская волость
село Слобода-Скрыгаловская 1061163635514215670590811578331

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Мозырский уезд, Слободо-Скрыгаловская волость
Слобода, имение1291143220
Слобода Скрыгаловская, село1172156143220
Мозырский уезд, Михалковская волость
Слободка, деревня8619142614¼

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Мозырский район, Слободской сельсовет
д Слобода816

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Мозырский район, Слободской сельсовет
аг. Слобода455

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