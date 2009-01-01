Населенное место

Дивники, им. (Русецкого), жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 95, у. гор. 36 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Березвечь 34 в.

Дивники, им. (Меницкого), жит. 15 (9 м. 6 ж.), дес. 92, у. гор. 36 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Березвечь 46 в.

Дивники, ок., жит. 88 (40 м. 48 ж.), дес. 79, у. гор. 35 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Березвечь 34 в.