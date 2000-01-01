деревня Самокраж, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Самокраж

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Самокража, Юдинской волости, Гдовского уезда, В. Богданова в д. Березиц. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О земле крестьянки д. Самокрож Юдинской волости Гдовского уезда. 1909–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 16. Дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1357Самокражь, д. вл.при озере.8040102528

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Самокраж д.672 стан42154 участок15почтовое отделение Ляды.

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