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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Самокража, Юдинской волости, Гдовского уезда, В. Богданова в д. Березиц. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
О земле крестьянки д. Самокрож Юдинской волости Гдовского уезда. 1909–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 258. Опись 16. Дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1357Самокражь, д. вл.при озере.8040102528
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Самокраж д.672 стан42154 участок15почтовое отделение Ляды.