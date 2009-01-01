деревня Розальмово, Хотимский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Розальмово

Хотимский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Забелышинская волость
16Дер. Розальмовпроселочнойбол. ОржачееЖуковск. с. общ. 20168161Тростинского пр. 15535
45Им. Розальмовпроселочнойколодцедв. М. К. Борисовичу, кат. 137Лозовицкого р.-к. 15536

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Хотимский район, Тростинский сельсовет
д Розальмово32

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Хотимский район, Тростинский сельсовет
д. Розальмово33

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