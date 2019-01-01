деревня Конищево, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Конищево

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по представлению земского начальника 5 участка с прошением крестьянина дер. Конищево Шонгско-Николаевской волости Морозова о переселении. 1901 г. // Гос. архив Волог Показать все
Дело по представлению земского начальника 5 участка с прошением крестьян дер. Конищево Шонгско-Николаевской волости Морозова, зрелова и Трапезова о переселении. 1902 г. / Показать все
Дело по прошению доверенных от крестьян дер. Конищево Шонгско-Николаевской волости Морозовых об отводе им казенной земли. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело о составлении, предъявлении и утверждении владельной записи на отведенный крестьянам села Копищево Шонгско-Николаевской волости дополнительный лесной надел. 1913 г. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шонгской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6365Конищево, д. каз.при колодце.5171132935

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Шонгско-Николаевская волость
Конищева584

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
241342Конищеводеревня59°56'с.ш.45°37'в.д.O-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Городецкое сельское поселение
19630408336д Конищеводеревня

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