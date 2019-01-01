станция Блок-Пост Утени, станция Блок-Пост Утени, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Блок-Пост Утени

Могочинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Могочинский район
26920Блок-Пост Утенист.(нп)54°04'121°39'N-51-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Могочинский муниципальный район, Амазарское городское поселение
76626154146ст Блок-Пост Утенистанция
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