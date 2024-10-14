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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губ. Вяземского уезда, Успенской вол., дер. Бели Алексее Иванове Трусове. 1904 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 24. Дело 115 Показать все
О кр. Смоленской губ. Вяземского уезда Успенской волости дер. Бели, Алексее Иванове Трусове обвиняемого в обнаружении у него нелегальной брошюры, под заглавием «Государст Показать все
Бутузов Василий Иванович 24 л. кр. Вяземского уезда, Успенской волости, дер. Бели, типограф. Кл. «Карниз». 1913 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3423Бели, д. вл.при колодцах.321083238
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
139БелиДеревня30147157