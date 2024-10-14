деревня Бели, Успенская волость, Вяземский уезд (на 1904) — Familio

Бели

Успенская волость, Вяземский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине Смоленской губ. Вяземского уезда, Успенской вол., дер. Бели Алексее Иванове Трусове. 1904 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 24. Дело 115 Показать все
О кр. Смоленской губ. Вяземского уезда Успенской волости дер. Бели, Алексее Иванове Трусове обвиняемого в обнаружении у него нелегальной брошюры, под заглавием «Государст Показать все
Бутузов Василий Иванович 24 л. кр. Вяземского уезда, Успенской волости, дер. Бели, типограф. Кл. «Карниз». 1913 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3423Бели, д. вл.при колодцах.321083238

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Успенская волость
139БелиДеревня30147157

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