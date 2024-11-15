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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Новое-Село, з. (Яржембского), жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 80, у. гор. 50 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бальбиново 18 в.
Новое-Село, ф. (Некрашевича), жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 46, у. гор. 50 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Бальбиново 17 в.
Новое-Село, ф. (Пиотровича), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 45 раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Новое Село20
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Новое Село10