деревня Новое Село, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Новое Село

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Друйская волость
Новое-Село, з. (Яржембского), жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 80, у. гор. 50 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бальбиново 18 в.
Новое-Село, ф. (Некрашевича), жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 46, у. гор. 50 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Бальбиново 17 в.
Новое-Село, ф. (Пиотровича), жит. 5 (3 м. 2 ж.), дес. 45 раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д Новое Село20

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Повятский сельсовет
д. Новое Село10

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