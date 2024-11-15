Населенное место

Новое-Село, з. (Яржембского), жит. 4 (1 м. 3 ж.), дес. 80, у. гор. 50 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Бальбиново 18 в.

Новое-Село, ф. (Некрашевича), жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 46, у. гор. 50 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Бальбиново 17 в.