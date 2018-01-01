- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О казаках Полтавской губернии Лубенского уезда Велико-Селецкой волости селения Лукомья Афанасии Василенко, Спиридоне Яременко и Иване Ковале. // Гос. архив Российской Фед Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2879Лукомье, местечко вл. и казач.при р. Суле.2820141460513Церквей православных 2. Ярмарок 2. Еженедельные базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
572. Лукомье, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 287, жителей 740, 2 церкви православных, 2 питейных дома, лавка, базар, 3 ярм. — 2 ян Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
4.0Лукомье местечкоЛукомское козаков и крестьян собственников825
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18974Лукім'яселоцентр сільської радир-н Оржицькийсільрада Лукімська