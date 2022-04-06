деревня Дубовик, Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Дубовик

Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Переписка с Новоладожской землеустроительной комиссией о прошении крестьян д. Дубовик Тигодской волости о проложении дорог и о разделе и продаже земель в уезде. 1909 г. / Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2856Дубовик, д. вл.при р. Чагоде.117117164243Часовня православная.
2857Дубовик, мыза вл.при р. Чагоде.117117245

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Тигодская волость
Дубовик д. 1131 стан29125 участок29город Новая Ладога.

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