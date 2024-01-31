Населенное место

Лычковцы, нм (Антоновича), р. Клева, жит. 12 (7 м. 5 ж.), дес. 189, у. гор. 33 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Бинякони 38 в.