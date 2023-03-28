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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
885Тудозерский погост (Ошутовская-Казаковская), д.близь Тудозера.1217½279
888На Тудозерском погосте, пог.близь Тудозера.1217½71821Церковь православная.
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
25741. Тудозерский погостТудозерскоеОзере Тудозере12½22До ближайшего поселения: 250 с. До школы: школа. До почтового отделения: 12½. До пароходной пристани: 12½. Крестьянское: 10. Не крестьянское: 4. Крестьянское: 10. Не крестьянское: 5. Крестьянское: 24. Не крестьянское: 9. Крестьянское: 31. Не крестьянское: 7.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34584Тудозерский Погостдеревня61°07'с.ш.36°33'в.д.P-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408371д Тудозерский Погостдеревня