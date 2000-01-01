починок Байчуринский, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1890) — Familio

Байчуринский

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1890)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
починок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Рубаха женская, платье, Кон. XIX - нач. XX в. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
255Байчуринский, поч. каз.при рч. Ашите.703076295316Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Мамсинская волость
178. Байчуринский (Мамся), починок бывший государственный, при речке Мамсе, дворов 113, жителей 987, мечеть, школа, 3 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Казанская губерния, Казанский уезд, Мамсинская волость
починок Мамса1432596421210861546233123875

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