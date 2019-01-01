деревня Никитино, Верхнесалдинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Никитино

Верхнесалдинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1836Никитенская (Черемшанка), дер.при рч. Черемшанке.1713094309254

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Салдинская волость
278. Никитенская (Черемшанская), деревня бывшая владельческая, при речке Черем-шанке, дворов 110, жителей 757

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Салдинская волость
3) д. Никитина (Черемшанка), на р. Черемшанке, земск. шк., библ., распл.Никитинское общество251691630Бывшие государственныеПравославныеРусские18214

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Верхнесалдинский район
91430Никитинодеревня57°57'с.ш.60°29'в.д.O-41-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верхнесалдинский
65708000131д Никитинодеревня

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