деревня Большое Кожухово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Большое Кожухово

Старожиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2196Кожухово, сц. вл.при р. Истье.28станов. кварт.127075

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Соболевская волость
Кожухово, деревня4182при р. Истье15677614352276Соболевое
Усадьба г. г. Тверциных4183при р. Истье21352276Соболевое
Усадьба куп. Вавиловой4184при р. Истье36952276СоболевоеВетрян. мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Старожиловский район
329791Большое Кожуховодеревня54°14'с.ш.39°59'в.д.N-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Старожиловский муниципальный район, Гулынское сельское поселение
61648425126д Большое Кожуховодеревня

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