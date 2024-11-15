деревня Верховье, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Верховье

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Лепельский уезд
Верховье56Март. Мих. Щитт2561976

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Бельская волость
19ВерховьеселениеколодецМосарского, православногоМосарскому сельскому обществу10

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
д Верховье3

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
д. Верховье4

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