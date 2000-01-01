другой Малаховы, другой Малаховы, Долговская волость, Курский уезд (на 1892) — Familio

Малаховы

Долговская волость, Курский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Курский уезд
282Малаховы, постоялые дворы.при Малахолом колодезе.1710186170

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Курский уезд, Винниковская волость
6. Малаховские Дворы, поселок бывший государственный, при речке Тускори, дворов 6, жителей 42, 5 п. дв., 2 кирпичных завода

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Долговская волость
Малаховские Дворы д. 185052Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 8. Призывной по отправлению воинской повинности: 2. Военно-конский: 10.
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