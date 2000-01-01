село Михайловка, село Михайловка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Михайловка

Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
488Михайловское (Политово), с. вл.при ррч. Солонке. Битюке и Плоскуше.801597499501Церковь православная 1. Ярмарка. Базар. Завод овчарный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Мельгуновская волость
120. Михайловское (Политово), село бывшее владельческое, при речке Плоскуше и Солонке, дворов 164, жителей 1192, церковь православная, школа, базар, ярмарка

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Мельгуновская волость
село Михайловка«Мордовское»7512

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мордовский район
64430Михайловкасело52°11'40°57'N-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мордовский муниципальный район, Городское поселение Новопокровский поссовет
68614154116с Михайловкасело
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