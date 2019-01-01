деревня Раздольная, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Раздольная

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о порубке леса в пустошах Боярской и Тройниковой крестьянином деревни Брюхова Шуйской волости Алексеем Ершовым. 1869–1870 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9055Брюхово, д. каз.при колодцах.141½91½206058

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость
1508. Брюхова, деревня бывшая государственная, при речке Козланке, дворов 37, жителей 210, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
1313БрюховоЖидовиновск.Воскресенскийбывшие государственные1906348284
1414БрюховоБрюховское.Фроло-Лаврскийбывшие государственные136752133146

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Февральский сельсовет
Брюхово (1 торг. зав.,мол.-проп. пункт) 7583деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 84 км. Летнее: 90 км.3936

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
36702Раздольнаядеревня59°20'с.ш.40°58'в.д.O-37-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Сухонское сельское поселение
19632424316д Раздольнаядеревня

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