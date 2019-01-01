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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о порубке леса в пустошах Боярской и Тройниковой крестьянином деревни Брюхова Шуйской волости Алексеем Ершовым. 1869–1870 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9055Брюхово, д. каз.при колодцах.141½91½206058
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1508. Брюхова, деревня бывшая государственная, при речке Козланке, дворов 37, жителей 210, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1313БрюховоЖидовиновск.Воскресенскийбывшие государственные1906348284
1414БрюховоБрюховское.Фроло-Лаврскийбывшие государственные136752133146
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Брюхово (1 торг. зав.,мол.-проп. пункт) 7583деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 84 км. Летнее: 90 км.3936
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
36702Раздольнаядеревня59°20'с.ш.40°58'в.д.O-37-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424316д Раздольнаядеревня