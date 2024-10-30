деревня Прошкина сельга, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1905) — Familio

Прошкина сельга

Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Ладвинская волость
18622. Прошкина сельгаЛадвинскоеПри оз. «Прошкино»7117До ближайшего поселения: 2. До школы: 2. До почтового отделения: 15. До пароходной пристани: 57. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —. Крестьянское: 5. Не крестьянское: —. Крестьянское: 12. Не крестьянское: —. Крестьянское: 22. Не крестьянское: —.

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