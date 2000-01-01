деревня Лужек, Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Лужек

Выскатская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Лучек, Выскатской волости, Гдовского уезда, Н. Мартынова на постановление уездного съезда по делу об имуществе. 1895 г. // Центральный государств Показать все
О перечислении крестьянина дер. Лучек Выскатской волости Гдовского уезда Якова Антонова в дер. Замошье. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
902Лужек, д. вл.при колодце.299145964Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Выскатская волость
Лужек д.321 стан2381 участок20станция Вейно.

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