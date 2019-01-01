село Большой Сурмет, село Большой Сурмет, Абдулинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Большой Сурмет

Абдулинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
922Большой Сурмет, с. каз.при рч. Сурметке.7040126617636Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Больше-Сурметевская волость
417. Б Сурмет, село бывшее государственное, при речке Сурмете, дворов 185, жителей 1 164, волостное правление (уездный город 7 0 в.), церковь православная, 2 водяных мель Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Больше-Сурметевская волость
С. Большой Сурмет. Б. госуд. Мордва. Прав.2208Р. Сурмет24070256870903

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Больше-Сурметьевская волость
село Большой Сурмет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Абдулинский район
71605Большой Сурметсело53°48'с.ш.53°26'в.д.N-39-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Абдулинский
53704000231с Большой Сурметсело
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