деревня Одиса, деревня Одиса, Балаганский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Одиса

Балаганский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Иркутской области

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Зупгаро-Быкотское ведомство
432Одисинский ул.инородцы бродячие и кочевые199
432Одисинский ул.поселенцы3

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Балаганский район
650323Одисадеревня54°01'102°58'N-48-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Балаганский муниципальный район, Биритское сельское поселение
25601405106д Одисадеревня
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