деревня Христофорова Пустынь, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Христофорова Пустынь

Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 3) 544, 577, 642, 657. Издание доступно онлайн на са Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7374Христофорова Пустыня, д. каз.при руч. безымянном.30302712Церковь православная 1.

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Христофоровская пустынь3035¾

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд, Никольская волость
1224. Пустынское (Христофорова Пустынь), село бывшее государственное, дворов 3, жителей 22, 2 церкви православных, часовня

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