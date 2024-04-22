посёлок городского типа Цебриково, посёлок городского типа Цебриково, Одеська область (на 2018) — Familio

Цебриково

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2744Гофнунгсталь (Цебрикова), колония немецкая.при рч. Малом Куяльнике.4320146561584Церковь лютеранская.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Гофнунгстальская волость
633. Гофнунссталь (Цебрикова), колония немцев, при речке Малом Куяльныке, дворов 130, жителей 2049, в. пр. (уездный город в 43 верстах), лютеранская церковь, школа, земск Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Гофнунгстальская волость
село Цебрикова

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Цебриковская волость
немецкая колония Цебриково (б. Гофнунгсталь)36891310721985

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16852Цебриковеселище міського типуцентр селищної радир-н Великомихайлівськийселищна рада Цебриківська
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