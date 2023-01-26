деревня Цмень-2, Столинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Цмень-2

Столинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Витчевская волость
Цмень, имение981533634831

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Столинский район, Рухчанский сельсовет
д Цмень-216

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Столинский район, Рухчанский сельсовет
д. Цмень-214

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