деревня Никольское Устье, деревня Никольское Устье, Моршанский уезд, Тамбовская губерния (на 1886) — Familio

Никольское Устье

Моршанский уезд, Тамбовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тамбовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2130Никольское Устье, д. каз.при р. Цне.24662261294Эта деревни считается частью села Нового Устья.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Моршанская волость
844. Устье Никольское, при реке Цне, село бывшее государственное, дворов 97, жителей 531
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