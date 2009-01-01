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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Желязовщина, ф. (Бутлер), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 211, у. гор. 77 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 10 в.
Желязовщина, выс. (Захарова), жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 1, у. гор. 75 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 14 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Железовщина36
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Железовщина32