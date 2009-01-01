деревня Железовщина, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Железовщина

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Маньковичская волость
Желязовщина, ф. (Бутлер), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 211, у. гор. 77 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 10 в.
Желязовщина, выс. (Захарова), жит. 16 (7 м. 9 ж.), дес. 1, у. гор. 75 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Поставы 14 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Новоселковский сельсовет
д Железовщина36

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Новосёлковский сельсовет
д. Железовщина32

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