село Гурбинцы, село Гурбинцы, Полтавська область (на 2018) — Familio

Гурбинцы

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
3262Гурбинцы, с. вл. и каз.при р. Удае.178106424471Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Сосиновская волость
839. Гурбинцы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Удае, дворов 210, жителей 1026, церковь православная, 2 питейных дома, 4 вод. и 4 ветр. млнц., 5 масл Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Сасиновская волость
6.0Гурбинцы селоГурбинское козаков815198200329451460911

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19027Гурбинціселор-н Пирятинськийсільрада Давидівська
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